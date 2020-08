Fahrbericht : Smart und Sparsam: Der Hyundai i20 legt die Messlatte höher

Berlin Hyundai zeigt, wie es auch gehen kann: Während sich die Entwickler bei der Konkurrenz vorwiegend aufs elektrische Fahren konzentrieren, haben die Koreaner einen konventionellen Kleinwagen entwickelt - und dabei einen richtig guten Job gemacht.

Die Offensive der Programmierer beginnt im weitläufig gestalteten und von einer Ambientebeleuchtung illuminierten Cockpit, wo man nun erstmals auf komplett digitale Instrumente schaut. Und als wäre das 10,25 Zoll große Display hinter dem Lenkrad nicht schon imposant genug, prangt daneben freistehend und über der Mittelkonsole gut in der Blickachse gelegen noch ein zweiter Bildschirm von gleicher Größe, auf dem man mit den Fingerkuppen durch gut strukturiere Menüs surft, online navigiert oder Musik streamt: So punktet der i20 auch bei der Generation Smartphone.

Dazu gibt es eine Reihe von Assistenzsystemen, die in dieser Klasse ebenfalls nicht Standard sind. Besonders heben die Koreaner dabei ihren Tempomaten hervor, der erstmals mit der Navigation verknüpft ist und so nahende Kurven oder Ausrollstrecken frühzeitig erkennt und das Tempo anpasst, um Treibstoff zu sparen. Außerdem warnt die Elektronik vor Geschwindigkeitsübertretungen oder passt das Tempo auf Wunsch automatisch dem Limit an. Allerdings hat das Heer der Helfer auch einen Nachteil: Weil Hyundai so stolz auf die vielen Assistenten ist, wollen sie es den Fahrer offenbar auch immer und überall wissen lassen. Die Spurführungshilfe zum Beispiel ist deshalb so feinfühlig eingestellt, dass sie viel zu oft Alarm schlägt und man sie schneller ausschaltet, als es den Entwicklern lieb sein kann.