Training im Winter : So bleiben Hobby-Rennradfahrer fit

So bleiben Hobby-Rennradfahrer fit

Deutschland Wenn die Straßen im Winter nass und glatt sind, wird es für Rennradfans gefährlich. Es gibt aber andere Möglichkeiten, um im Winter fit zu bleiben. Digitale Helfer können dabei unterstützen.

„Um fit zu bleiben, müssen Rennradfahrer auch im Winter kontinuierlich Sport treiben, zwei bis drei Mal pro Woche“, sagt Tim Böhme, Ausbilder für Trainerausbildung beim Bund Deutscher Radfahrer (BDR). Lange Trainingspausen verschlechterten die Kondition, und der Start in die nächste Saison fällt dann schwerer.

Böhme sieht beim Wintertraining generell keinen großen Unterschied zwischen dem von Amateuren und dem von Profis. Es gehe primär um Athletik und Ausdauer, weniger um Schnelligkeit. Dazu zählen Crossfit- oder Corefit-Übungen im Kraftraum ebenso wie lockere Radeinheiten am Wochenende. „Wer dabei die Rumpfmuskulatur stärkt, stärkt den ganzen Körper.“ Alle 10 bis 14 Tage folgt eine Übung mit intensivem Reiz.

Auf Trainingsrollen virtuelle Rennen fahren

Hobby-Rennradler, die gerne abends oder am Wochenende eine Runde im Sattel drehen, haben es allerdings im Winter schwer, was ausgedehnte Fahrten angeht: Zumindest in der Woche ist es dann schon dunkel. „Eine gute Alternative sind Rollentrainer, die mit Tablets und speziellen Trainings-Apps Spaß machen“, sagt Tim Böhme.