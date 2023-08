Autotest So bringt der Q6 Audi zurück in die erste Elektro-Liga

Tempo ist diesmal besonders wichtig. Denn während der erste e-tron genau wie der aus dem Wolfsburger Teilesatz konstruierte Q4 einen Keil der lustlosen Beliebigkeit zischen Fahrer und Fahrbahn getrieben haben, geht es im Q6 wieder so engagiert zur Sache wie in Audis wildesten Jahren. Eine Lenkung mit zunehmender Schärfe, ein betont straffes Fahrwerk mit Stahl- oder Luftfedern und ein Quattro-Antrieb, der dem Heck ein wenig mehr Nachdruck verleiht, treiben mit jeder Kurve die Mundwinkel nach oben. Na also, es geht doch!