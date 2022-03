Vor der ersten Motorradtour : So checken Biker ihre Reifen

Essen In den nächsten Wochen könnten vielerorts die ersten Motorradtouren des Jahres starten. Trotz aller Vorfreude: Der vorherige Blick auf die Technik sollte auch die Reifen umfassen.

Bevor das Motorrad bei der ersten Tour des Jahres startet, steht besser ein Technikcheck an. Dabei dürfen die Reifen nicht vergessen werden. Vom Gesetz her ist ein Mindestprofil von 1,6 Millimetern vorgeschrieben. Doch an diese Grenze sollte man sich besser nicht „ranfahren“, so das Institut für Zweiradsicherheit (ifz).