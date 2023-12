Der Bus mit Komfort-Plus So fährt der Ford Tourneo Custom vor

Auch unter der Haube tut sich was: Am Diesel führt in dieser Klasse zwar auch weiter kein Weg vorbei. Und Ford bietet seinen 2,0 Liter großen Vierzylinder gleich in drei Leistungsstufen mit 100 kW/136 PS, 110 kW/150 PS und 125 kW/170 PS an. So kommen zumindest in der Topversion trotz der etwas knurrigen Geräuschkulisse fast Pkw-Gefühle auf. Und immerhin beschleunigt der Tourneo dann mit bis zu 390 Nm entsprechend flott.