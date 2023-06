Auch als Hybrid So fährt der nächste Skoda Kodiaq vor

Ganz wollen sich die Tschechen der neuen Zeit beim SUV allerdings nicht verschließen: Erstmals bieten sie den Kodiaq deshalb auch als Plug-in-Hybrid an und versprechen eine elektrische Reichweite von 100 Kilometern. Dafür gibt es eine 25,7 kWh große Batterie, die am Wechselstrom mit elf und am Gleichstrom mit 50 kW geladen werden kann. Daneben gibt es den auf knapp 4,80 Meter gestreckten und innen deshalb etwas geräumigeren Wagen auch mit vier reinen Verbrennern.