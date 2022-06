Hitzefalle im Sommer : So gefährlich kann es für Kinder und Tiere im Auto sein

So gefährlich kann es für Kinder und Tiere im Auto sein

München Der Sommer ist da und mit ihm richtig heiße Tage. Steigen die Temperaturen wird es im abgestellten Autos schnell richtig heiß - eine große Gefahr für zurückgelassene Kinder und Tiere.

Dort kann die Temperatur schnell auf bis zu 60 Grad Celsius steigen. Wer Kinder oder Tiere im geparkten Auto in der Sonne zurücklässt, bringt sie sogar in Lebensgefahr.

Blieben die Fenster zu, stieg die Temperatur schon nach zehn Minuten auf 38 Grad. Und nach 20 Minuten zeigte das Thermometer 45 Grad an. Beim Auto mit zwei leicht heruntergekurbelten Fenstern kletterten die Werte auf 36 respektive 42 Grad. Deutlich über 50 Grad wurden nach einer Stunde in der prallen Sonne in beiden Autos gemessen.