Fair und rechtssicher : So gelingt der Verkauf des eigenen Autos

So gelingt der Verkauf des eigenen Autos

Neben Inseraten im Netz oder in Zeitungen kann auch ein Zettel im Seitenfenster mögliche Käufer anlocken. Foto: Christin Klose/dpa-tmn.

München Das eigene Auto zu verkaufen, ist oft eine emotionale Sache. Doch wenn die Zeit gekommen ist und Halter und Fahrzeug sich trennen, ist ein kühler Kopf gefragt. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Jedes Jahr wechseln in Deutschland rund sieben Millionen Gebrauchtwagen den Besitzer, während nur etwa 3,5 Millionen Neuwagen abgesetzt werden.

Der potenzielle Käufer sollte nicht den Eindruck bekommen, das Auto sei vernachlässigt worden. Eine Fahrzeugwäsche ist also angeraten. Und der Innenraum wird gründlich gereinigt. Wer Kratzer ausbessert und Schönheitsreparaturen erledigt, gibt dem Käufer weniger Anlass, den Preis zu drücken. Zum guten Gesamteindruck trägt bei, wenn Reifendruck, Öl- und Kühlwasserstand stimmen, der Wischwassertank gefüllt ist sowie die Beleuchtung einwandfrei funktioniert.

Nur so lässt sich ein angemessener Preis aufrufen. Eine erste Orientierung darüber, was der Wagen noch wert ist, bietet eine Internet-Recherche auf großen Verkaufsportalen wie mobile.de oder autoscout24.de. Dort kann man nach in Alter, Ausstattung, Laufleistung und Motorisierung vergleichbaren Fahrzeugen suchen.