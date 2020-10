Mehr Druck : So greifen Winterreifen besser

So greifen Winterreifen besser

Frankfurt/Main Eis und Schnee sind zwar flächendeckend noch nicht da, doch der Winter kommt. Winterreifen sind schon jetzt die beste Wahl - und später lohnt es sich, etwas mehr Druck zu machen.

So greifen die Winterpneus besser, das Auto bleibt sicherer in der Spur, Brems- und Lenkverhalten können sich ebenfalls verbessern. Ist es überwiegend trocken oder nass, sollte man sich dagegen genau an die Herstellerangaben zum Reifendruck halten.