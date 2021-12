„Hier sind die Schlüssel“ : So klappt's mit dem Autoverleihen

So klappt's mit dem Autoverleihen

Deutschland Autos stehen oft die meiste Zeit ungenutzt in Garagen und auf Parkplätzen herum. Warum sie also nicht mit anderen teilen? Wer das regelmäßig macht, dafür sogar Geld nimmt, sollte einiges beachten.

Sein Auto mal kurzfristig im Bekanntenkreis verleihen - das ist nicht unüblich. Doch sollten sich Besitzer darüber klar sein, wer im Zweifel haftet. Grundsätzlich sind Entleiher in der Pflicht und müssen für alle entstehenden Schäden aufkommen, sagt Anwältin Daniela Mielchen.

Nach einem Unfall kommt in der Regel aber die Haftpflichtversicherung des Fahrzeugs für Fremdschäden auf. „Besteht eine Vollkaskoversicherung, reguliert sie den Schaden am eigenen Fahrzeug“, sagt die Fachanwältin für Verkehrsrecht. Für alle weitergehenden Zahlungen, wie etwa Selbstbeteiligungen oder Höherstufungen, müssen jedoch Entleiher aufkommen.

Machen wir es lieber schriftlich

Besonders dann, wenn weder eine Voll- noch Teilkaskoversicherung besteht, rät Daniela Mielchen dazu, Haftungsfragen vorab anzusprechen. Und sie auch schriftlich zu fixieren. „Das ist wichtig, um insbesondere dem Fahrzeugentleiher zu verdeutlichen, welche Pflichten er übernimmt“, sagt sie. „Es ist auch sinnvoll festzuhalten, welche Vorschäden das Auto hat.“ Auch der ADAC rät zu Schriftlichem und bietet online Musterschreiben an.

Wer sein Auto an Freunde und Bekannte weitergibt, muss auch dafür sorgen, dass alle wichtigen Papiere an Bord sind. „Die Zulassungsbescheinigung Teil I muss der Fahrer immer dabei haben. Sie ist der Nachweis, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen wurde“, so der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV). Wer sein Fahrzeug anderen überlasse, müsse zudem vorher prüfen, ob der Nutzer auch im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.