Mit Auto in den Winterurlaub So kommen Skier, Schlitten und Snowboards sicher ans Ziel

Für Skier ist in einigen Autos auch ein sogenannter Skisack als Ausstattung an Bord. Der hält die Bretter vom Kofferraum aus durch eine Durchlade in der Rücksitzbank in Position. Nachteil: der Mittelsitz entfällt so. Wer hinten keine Passagiere mitnimmt, kann auch auf der Rücksitzbank größere Gepäckstücke wie Rucksäcke einladen und mit den Sicherheitsgurten sichern.