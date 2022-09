Eiskalte Tipps : So kommt das Auto gut durch den Winter

So kommt das Auto gut durch den Winter

Mystische Stimmung - aber auch gefährlich: Bei schlechten Lichtverhältnissen kommt es auf eine funktionierende Lichtanlage und beste Sicht durch die Autoscheiben an. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Essen/Stuttgart Die Tage werden kürzer und die Nächte kühler. Autofahrer sollten ihr Fahrzeug jetzt auf Herbst und Winter vorbereiten, um kein böses Erwachen zu erleben.

Die kalte Jahreszeit ist immer für Überraschungen gut. Wer jetzt früh morgens mit seinem Auto zur Arbeit fährt, muss durchaus damit rechnen, plötzlich in einer Nebelwand zu stehen. Ist die Luft nach Schauern feucht und beruhigt sich dann rasch, kann sich eine dichte Nebellage mit Sichtweiten unter einem Kilometer bilden. „Das kann tückisch für Autofahrer sein“, sagt Sebastian Wache vom Wetterdienst Wetterwelt aus Kiel.

Die Nächte und kühleren Luftmassen aus den höheren Breiten seien es dann auch, die die ersten Bodenfröste hervorrufen könnten. „Der Wechsel auf Winterreifen sollte daher langsam in die Hinterköpfe der Fahrzeugnutzer kommen“, rät Wache.

Von Oktober bis Ostern auf Winterreifen

„Als Faustregel gilt noch immer: Von O bis O - also von Oktober bis Ostern sollten die Winterpneus aufgezogen sein“, sagt Sören Heinze vom Auto Club Europa (ACE). Wer den Wechsel in einer Werkstatt erledigen will, sollte daher rechtzeitig einen Termin vereinbaren und sich gegebenenfalls noch um neue Reifen kümmern, damit sie dann auch einsatzbereit sind.