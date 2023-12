Tanne ohne Panne So kommt der Weihnachtsbaum im Auto sicher heim

Als zusätzlicher Schutz der Insassen kann auch ein Holzbrett hinter die Sitzlehne gestellt werden, an das der Stamm anstehen kann. Das kann auch die Last besser verteilen und auch Kratzer vermeiden. So platziert, kann man Baum und Stamm nun noch mit einem Spanngurt fixieren. In vielen Autos gibt es dafür Zurrösen im Kofferraum oder am Fahrzeugboden.