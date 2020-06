Der Haken fürs Heck : So kommt die Anhängerkupplung ans Auto

Köln/Stuttgart Viele Fahrzeuge lassen sich mit einer Anhängerkupplung ausrüsten - aber nicht alle. Was sollten Autofahrer bei Nachrüstlösungen beachten?

Am Anfang steht ein Blick in den Fahrzeugschein, weiß Thorsten Rechtien. „Dort ist die zulässige Anhängelast notiert“, erklärt der Sachverständige beim Tüv Rheinland. Für eine Nachrüstung muss eine Anhängelast angegeben sein, im Feld O.1 für gebremste Anhängelast und O.2 für ungebremste Anhänger.

Fehlen in den Feldern O.1 und O.2 die Zahlen, ist eine Nachrüstung meist nicht möglich, da der Hersteller dafür keine Freigabe erteilt hat. Diese lässt sich in der Regel nicht nachträglich ändern. Das sei häufig bei Kleinst- und Kleinwagen, Hybrid- und Elektrofahrzeuge sowie Cabrios und Coupés der Fall.

Erstere erkennt man an einem großen „E“ in einem Kreis und einer Nummer für das entsprechende Land sowie an der Kennzeichnung „55R“ für Verbindungseinrichtungen). Die EG-Genehmigung zeigt ein kleines „e“ in einem Recheck an mitsamt der Nummer des EU-Landes und der Richtliniennummer „94/20“ für Verbindungseinrichtungen.