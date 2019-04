später lesen Unfall auf der Autobahn So kommt Hilfe per Notrufsäule Teilen

Hilfe bei Unfällen oder Pannen können Autofahrer über Notrufsäulen entlang der Autobahn per Tastendruck rufen. Ungefähr alle zwei Kilometer stehen die Säulen in Orange an beiden Seiten der Autobahnen. dpa