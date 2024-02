Zeitpunkt, Pflichten, Bußgeld So läuft der Wechsel auf Sommerreifen rund

Das Gute an Ganzjahresreifen: Sie können sich das Wechseln der Reifen im Frühling und Herbst sparen. Allerdings sind Ganzjahresreifen laut Stiftung Warentest in der Anschaffung teurer, verbrauchen mehr Sprit, halten nicht so lange und sind nicht so sicher wie Winterreifen.