Schnäppchenjäger aufgepasst So lange ist Motoröl haltbar

Das Motoröl im Auto muss regelmäßig gewechselt werden. Welcher Schmierstoff genau für den eigenen Pkw vom Hersteller freigegeben ist und wie oft ein Austausch fällig wird, steht in der Betriebsanleitung, so der Tüv Süd. Öl für einen geplanten Wechsel in Eigenregie oder ein Gebinde fürs Nachfüllen gibt es im Handel.