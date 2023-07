Vom Van zum SUV So radikal hat Renault den Espace geändert

Innen müht sich Renault tapfer, ein wenig von der alten Variabilität und des Raumfahrgefühls in die neue Zeit zu retten. Der Fahrer denkt dabei hinter dem großen Digitalcockpit zumindest noch gelegentlich an Captain Future. Etwa, wenn der Blick auf kunterbunte Digitalanzeigen fällt und die Hand wie von selbst auf dem großen Hebel ruht, der an den Schubregler eines Raumschiffes erinnert - selbst wenn sich damit lediglich die Mittelkonsole öffnen lässt.