Praxis-Check : So reist es sich im VW Grand California

Mit einer soliden Fahrleistung und einigem Komfort im Innenraum lässt es sich im VW Grand California entspannt reisen. Foto: Volkswagen AG/dpa-mag

Berlin Von wegen Grand California. In Zeiten wie diesen wird aus dem größten Wohnmobil von VW eine begehrte Alternative zum Grandhotel. Denn der gemütliche Ausbau des Crafter bietet alles, was man für keimfreie Ferien braucht - Nasszelle und Freisitz inclusive.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Des einen Leid, des anderen Freud: Während die Corona-Pandemie der Reisebranche schwer zusetzt, können sich die Reisemobilhersteller vor Nachfrage kaum retten. Denn wenn sich Flieger und Hotels wieder füllen, entscheiden sich viele Urlauber lieber für die eigene Ferienwohnung auf Rädern.

Eine feste Größe in diesem Markt ist der VW California auf Basis des Bulli, den es immerhin seit guten 30 Jahren gibt. Doch weil der viel zu klein und nur eingeschränkt autark ist, bieten die Niedersachsen zu Preisen ab 56.300 Euro auch einen Grand California an. Der basiert auf dem großen Lieferwagen Crafter und bietet als stolzer Vertreter der Sechs-Meter-Klasse alles, was man für einen Urlaub in Zeiten der Pandemie braucht.

Urlaubsquartier auf Rädern

Wer über die elektrisch ausfahrende Stufe durch die riesige Schiebetüre steigt, betritt ein rollendes Ferien-Appartement, das auf kleinem Raum viele Möglichkeiten bietet: Vorn ist ein Tisch befestigt, der mit einer Bank und den um 180 Grad gedrehten Sesseln aus dem Cockpit zur Sitzecke wird. An der Seite befindet sich eine Kochnische mit zwei Gasflammen, Spülbecken und Kühlschrank, daneben eine Nasszelle mit Dusche, Waschbecken und WC und dahinter ein großer Schlafplatz. Der ist in der Standardversion mit 6 Metern Länge quer installiert. Bei dem noch einmal um 80 Zentimeter gestreckten Crafter verschafft eine Längsausrichtung jedoch auch Bettriesen ausreichend Beinfreiheit.

Schon über eine derartige Einrichtung mag der Wohnmobilneuling staunen. Aber so, wie man im Hotelzimmer immer wieder ein neues Detail entdeckt, hat auch der VW ein paar Überraschungen parat: Dabei verblüffen nicht nur das zweite Ausziehbett unter dem Hochdach und die vielen Einbauschränke. Auch jede Menge kleine Raffinessen kommen zum Vorschein. Dazu zählen etwa USB-Anschlüsse, kabellose Ladeschale oder die vierfarbige Ambientebeleuchtung. Und natürlich gibt es wie bei jedem California in den Taschen am Heck ein paar Gartenmöbel, mit denen man unter der Markise überall in wenigen Minuten eine Sommerterrasse aufbaut.

Damit man den Urlaub auf Rädern zur Not tatsächlich ohne Fremdkontakt genießen kann, ist der Grand California weitgehend autark: Die Tanks für Frisch- und Brauchwasser reichen problemlos fürs Wochenende, die automatische Gasheizung sorgt bei schlechtem Wetter für Wärme, und wenn es nirgendwo einen Stromanschluss gibt, wird der möblierte Crafter mit seinem großen Solarfeld auf dem Dach eben selbst zum Kraftwerk.

Das Fahren braucht Feingefühl

So schnell man sich im Grand California an das Wohnen auf Rädern gewöhnt hat, so viel Umstellung erfordert das Fahren. Mit 130 kW/177 PS und 410 Nm ist das Reisemobil zwar hinreichend motorisiert, doch schneller als 162 km/h kommt man mit ihm nicht voran. Auch die Bescheunigung hält sich in Grenzen. Immerhin erleichtern die Automatik und die Servolenkung dem Fahrer die Arbeit. Entspannten Urlaubstouren dürfte damit auch im Grand California wenig im Weg stehen.

Es sei denn, die Tankanzeige meldet sich. Laut Herstellerangaben verbraucht der Diesel auf 100 km durchschnittlich 8,3 Liter. Auf vielen Strecken wird er wohl eher darüber liegen. Daher muss man seine Route schon genau planen, wenn man mit dem Koloss nicht irgendwo stecken bleiben will. Und beim Rangieren heißt es: Ruhe bewahren. Denn auch Parkpiepser und Rückfahrkamera lassen den großen Campingbus nicht auf das Format des normalen California schrumpfen.

Fazit: Großzügiges Reisemobil für Einsteiger

Genau das richtige Auto oder vielleicht ein wenig einfallslos oder einfach nur zu teuer? Die Meinungen eingefleischter Camper zum Grand California mögen auseinandergehen. Doch weil das große Reisemobil seinen Zweck als autarke Unterkunft vorbildlich erfüllt und auch auf der Straße einen soliden Eindruck macht, kann er gerade für Einsteiger eine gut Wahl sein. Auf jeden Fall ermöglicht er den langersehnten Urlaub - und zwar ohne Ansteckungsrisiko.

Datenblatt: VW Grand California



Motor und Antrieb Vierzylinder-Commonrail-Diesel

Hubraum: 1968 ccm

Max. Leistung: 130 kW/177 PS bei 3600 U/min

Max. Drehmoment: 410 Nm bei 1500 -2000 U/min

Antrieb: Frontantrieb

Getriebe: Achtgang-Automatik



Maße und Gewichte

Länge: 5986 mm

Breite: 2040 mm

Höhe: 2264 mm

Radstand: 3094 mm

Leergewicht: 2996 kg

Zuladung: 504 kg



Fahrdaten:

Höchstgeschwindigkeit: 162 km/h

Beschleunigung 0-100 km/h: k.A.

Durchschnittsverbrauch: 8,3 Liter/100 km

Reichweite: 900 km

CO2-Emission: 218 g/km

Kraftstoff: Diesel

Schadstoffklasse: EU6dtemp

Energieeffizienzklasse: A



Kosten:

Basispreis des VW Grand California: 56.316 Euro

Typklassen: k.A.

Kfz-Steuer: k.A.



Wichtige Serienausstattung:

Sicherheit: Zwei Airbags, LED-Seitenwind-Assistent, Tempomat,

Komfort: Klimaanlage, Nasszelle, Küchenzeile

Spritspartechnik: Start-Stopp-Automatik

Alle Daten laut Hersteller, GDV, Schwacke

Mit seinen 6 Metern Länge bietet der VW Grand California jede Menge Platz beim Campen. Foto: Volkswagen AG/dpa-mag

Zusammen mit den um 180 Grad gedrehten Sesseln lässt sich aus der Bank und dem Tisch eine Sitzecke für die ganze Familie machen. Foto: Volkswagen AG/dpa-mag

Zur Ausstattung des VW Grand California gehört auch ein Bad mit Toilette und Dusche. Foto: Volkswagen AG/dpa-mag

In der Standardversion mit 6 Metern Länge ist der Schlafplatz quer installiert. Bei dem um 80 Zentimeter gestreckten Crafter gibt es eine Längsausrichtung, die ein etwas längeres Bett ermöglicht. Foto: Volkswagen AG/dpa-mag

Den VW California gibt es in klein und in groß - einmal auf Basis des Bulli, einmal als ausgebauten Crafter. Foto: Volkswagen AG/dpa-mag