Versichert und mit Rücksicht So rollern Sie sicher und legal auf dem E-Scooter

Zu zweit, betrunken in Schlangenlinien oder mit voll Karacho über den Gehweg bollernd - so nutzt man einen E-Scooter besser nicht. Das ist gefährlich und kann zu Bußgeldern und Strafen führen. Doch auch wer nicht so übers Ziel hinausschießt, kann ernsthaft in Schwierigkeiten kommen, so der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC.