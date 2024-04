Neues SUV von Opel So schickt Opel den neuen Frontera an den Start

Im Gegensatz zur restlichen Opel-Palette gibt es deshalb ein vergleichsweise rustikales Design und anders als im Mokka viel Platz. Gegenüber dem Vorgänger deutlich spürbar gewachsen und jetzt deutlich über vier Meter lang, kündigt Opel so zum Beispiel 460 bis 1600 Liter Kofferraum und viele praktische Details an. Das reicht von Befestigungen für Tablet-Computer in der Mittelkonsole über Smartphone-Taschen im Fond bis hin zum doppelten Ladeboden oder der Dachreling für 200 Kilo Zuladung.