Neues Kanzler-Auto : So sicher fährt es sich im Mercedes S 680 Guard

Deutschland Biden fährt im „Beast“, Macron im DS7. Und worin wird der neue Bundeskanzler unterwegs sein? Pünktlich zum Regierungswechsel schickt Mercedes den neuen S 680 Guard nach Berlin. Ein Anlass, sich die Sonderschutzlimousine mal genauer anzuschauen.

Wenn Olaf Scholz nun ins Kanzleramt einzieht, wird es auch in der Garage der Behörde einen Neuzugang geben: Pünktlich zum Regierungswechsel bietet Mercedes die neue S-Klasse wieder als Sonderschutzlimousine an.

Hightech aus Handarbeit

Dass die Edellimousine etwa fünfmal so teuer ist wie eine gewöhnliche S-Klasse, liegt an der aufwändigen Produktion und der besonderen Technik. Während die normale Version weitgehend automatisiert in 50 Stunden gebaut wird, entsteht der Guard in 50 Tagen in Handarbeit.