Nur nicht wegrollen So sichern Sie das Auto am Hang richtig

Das Einlegen eines Gangs ist ein weiterer Schutz gegen ungewolltes Wegrollen. Je nachdem, ob bergan oder bergab geparkt wird, muss es dann entweder der erste Gang oder der Rückwärtsgang sein. „Es gilt die Regel: Benutzt wird immer der Gang der Gegenrichtung, in die das Auto losrollen würde“, sagt Sören Heinze vom Auto Club Europa (ACE). Aber Achtung, es muss bei den Vorwärtsgängen der erste sein, weil der am niedrigsten übersetzt ist - und dadurch am effektivsten bremst.