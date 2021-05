Sicher im Sattel : So sitzen Sie richtig auf dem Motorrad

So sitzen Sie richtig auf dem Motorrad

Wer Motorrad fährt, sollte sicher im Sattel sitzen. Am besten wird dafür schon im Stand die Sitzhöhe geprüft. Foto: Thomas Frey/dpa/dpa-tmn

Essen Um sich auf dem Motorrad sicher zu fühlen, sollte man nicht zu hoch sitzen. Denn die richtige Position stärkt die Kontrolle und somit auch das Gefühl von Sicherheit.

Elegant in den Verkehr einfädeln und sicher in den Kurven liegen: Wer Motorrad fährt, sollte seine Maschine beherrschen und sich sicher im Sattel fühlen. Um das Gefühl von Kontrolle und Sicherheit zu stärken, übt man am besten schon im Stand, rät das Institut für Zweiradsicherheit (ifz).