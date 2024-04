Zweite Generation So soll der neue Grandland zu Opels Flaggschiff werden

Der neue Opel Grandland steht in den Startlöchern. Das hat der Hersteller jetzt zum Produktionsstart in Eisenach angekündigt und die Markteinführung für den späten Sommer in Aussicht gestellt. Preise hat Opel bisher noch nicht genannt, doch ist in Unternehmenskreisen von rund 40.000 Euro für die Verbrenner die Rede. Das günstigste E-Modell dürfte knapp unter 50.000 Euro starten.