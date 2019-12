Zurückrollen lassen : So sollten Motorradfahrer am Berg wenden

So sollten Motorradfahrer am Berg wenden

Übung macht den Meister: Besonders schwierige Manöver wie etwa das Wenden am Berg üben Motorradfahrer besser vorher in Ruhe. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa-tmn.

Essen Im Gebirge kann es für Motorradfahrer nötig werden, ihre Maschine an einer Steigung zu wenden und zurückzufahren - das sollten Biker üben.

Das Wenden an einer steilen Steigung üben Motorradfahrer vor einer Bergtour besser. Der Ablauf ist anders als in der Ebene, erklärt das Institut für Zweiradsicherheit (ifz).

Vor dem Manöver halten Motorradfahrer am rechten Straßenrand an. Bei freier Bahn lassen sie sich „vorsichtig und ganz langsam“ nach links zurückrollen bis sie quer zur Straße stehen, schreibt das ifz. Dann können sie wieder vorwärts, rechts lenken und bergabwärts fahren.

Wer beginnt, nach hinten zu rollen, muss mit seinem linken, bergseitigen Bein das Hauptgewicht stemmen. Der rechte talseitige Fuß könnte schnell den Kontakt zur Straße verlieren. Die Gefahr: Die Maschine kippt und lässt sich nicht mehr kontrollieren und abfangen. Auch lässt sich so noch die Hinterradbremse bedienen.

In der Ebene ist das Wenden einfacher

In der Ebene würden Motorradfahrer einfach an einer gut einsehbaren Stelle im Halbkreis vorwärts fahrend wenden. Doch am steilen Berg rät das ifz wegen der Kippgefahr davon ab.