Neues Modell : So startet die sechste Generation des Opel Astra

So startet die sechste Generation des Opel Astra

Rüsselsheim Bühne frei für den neuen Astra: Opel hat jetzt offiziell die nächste Generation des Golf-Gegners enthüllt und dabei noch zwei spannende Nachrichten aus dem Hut gezaubert.

Der neue Astra ist startklar: Den Kompakten in der sechsten Generation will Opel ab Herbst verkaufen und kurz nach dem Jahreswechsel ausliefern, so der Hersteller.