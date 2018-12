So stellen Sie das LED-Licht am Fahrrad blendfrei ein

An Hauswand testen

Beim Einstellen von LED-Scheinwerfern am Fahrrad hilft es, damit gegen eine Hauswand zu leuchten. Das rät der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club in seiner Zeitschrift „Radwelt“ (Ausgabe 6/18). dpa

Dazu postieren Radler das Fahrrad in fünf Metern Entfernung zur Wand. Ihre Leuchte justieren sie dann so, dass die hellste Zone des Lichtkegels auf halber Höhe zwischen Scheinwerfer und Boden liegt. Leistungsstarke LED-Scheinwerfer am Rad können Entgegenkommende blenden, wenn sie zu hoch eingestellt sind. Sind sie zu stark nach unten geneigt, bieten sie dagegen zu wenig Fernsicht.