Holländischer Griff und Umsicht : So vermeiden Sie Dooring-Unfälle

Berlin- Die Autotür geht plötzlich auf, der Radler kann nicht schnell genug ausweichen oder bremsen. Solche sogenannten Dooring-Unfälle können für Radfahrende mit schweren Verletzungen oder tödlich enden.

Mit dem sogenannten Holländischen Griff lassen sich Dooring-Unfälle mit Radfahrenden an der Autotür besser vermeiden. Die Fahrertür wird dabei immer von der rechten Hand geöffnet, damit der Oberkörper automatisch nach links für den Spiegel- und Schulterblick geht. Die Beifahrertür wird stets mit der linken Hand aufgemacht. Laut Auto Club Europa (ACE) gehört der Griff in den Niederlanden zum Standard in der Fahrschule. Daher der Name.