Bußgelder Parkscheibe falsch eingestellt? So vermeiden Autofahrer bis zu 40 Euro Bußgeld

Parken egal wo und wie lange, das geht heutzutage in vielen Gemeinden nicht ohne Regeln und Schilder. Eine davon besagt: Wo Parken mit einer Parkscheibe angezeigt und erlaubt wird, müssen Sie diese auch sichtbar am Auto anbringen, also an der Windschutzscheibe. Stellen Sie ein Motorrad ab, müssen sie die Plastikscheibe am Zweirad befestigen.