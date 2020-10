Sicher und mit Drehmoment : So wechseln Sie auf Winterräder

So wechseln Sie auf Winterräder

Berlin Der Oktober läutet klassischerweise die Winterreifensaison ein. Mit ein wenig Geschick und dem richtigen Werkzeug können Autofahrer die Räder auch in Eigenregie tauschen. Doch Vorsicht ist oberstes Gebot.

Die Winterräder selbst zu montieren ist kein Hexenwerk. Aber Sicherheit geht vor und richtiges Werkzeug darf auch nicht fehlen. So sollten ein Drehmomentschlüssel, ein Radkreuz und besser ein sogenannter Rangierwagenheber parat sein, rät der Auto Club Europa (ACE). Der Wagenheber aus dem Bordwerkzeug ist nur ein Notbehelf. Im Zweifel lieber die Fachwerkstatt beauftragen.

Los geht's: Zunächst alle Schrauben eines Rades mit dem Radkreuz lockern - aber noch nicht rausschrauben. Den Wagenheber in der dafür vorgesehenen Aufnahme ansetzen. Dafür finden sich in der Regel Einkerbungen an der Unterseite des Autos zwischen Vorder- und Hinterrad. Maßgeblich sind dabei aber entsprechende Hinweise im Bordbuch des Autos. Das Auto anheben. Sobald die Räder den Boden nicht mehr berühren, ist es hoch genug. Jetzt die Schrauben ganz lösen, diese aber aus Sicherheitsgründen niemals fetten oder ölen.