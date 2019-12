Unfallbilanz 2019 : So wenige Verkehrstote wie nie zuvor

So wenige Verkehrstote wie nie zuvor

Die Zahl der Verkehrstoten erreicht in diesem Jahr einen historischen Tiefststand. Foto: Julian Stratenschulte/dpa.

Bergisch Gladbach Wie steht es in diesem Jahr um die Sicherheit im Straßenverkehr? Die Zahl der Unfalltoten gibt einen Hinweis darauf. Eine Erhebnug gibt es nun von der Bundesanstalt für Straßenwesen.

In diesem Jahr hat es nach einer Schätzung der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) so wenige Verkehrstote gegeben wie noch nie. Die Zahl habe sich 2019 gegenüber dem Vorjahr um etwa sechs Prozent auf 3080 verringert, teilte das Amt in Bergisch Gladbach mit.