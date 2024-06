Elektrischer Kastenwagen So will der Maxus eDeliver 7 zum China-Bulli werden

Die Chinesen machen Tempo - und zwar nicht nur an der Ladesäule, sondern auch an der Laderampe. Denn während alle Welt auf BYD, Nio & Co guckt, etablieren sich Marken wie Maxus mit elektrischen Nutzfahrzeugen bei Handel, Handwerk und Gewerbe. Jetzt bringt die SAIC-Tochter bereits ihren dritten Lieferwagen an den Start.