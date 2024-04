Nur elektrisch So will Mini mit dem Aceman die Stadt erobern

Mini schließt die Reihen und schickt im Herbst den neuen Aceman in die Lücke zwischen dem Dreitürer und dem deutlich gewachsenen Countryman. In China gemeinsam mit Great Wall Motors entwickelt und auch dort produziert, wird der Mini für die Mitte das einzige Modell in der Familie, das ausschließlich mit Elektroantrieb angeboten wird. Das teilte der Hersteller zur Premiere auf der „Auto China“ (Beijing Auto Show) in Peking mit. Die Preise beginnen deshalb auch erst bei 34 900 Euro.