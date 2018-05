Sondernummern auf einen Blick – Wann es sich lohnt Ihr Nummernschild anzupassen

Wenn Sie auf den deutschen Straßen unterwegs sind, fällt Ihnen sicherlich ab und an ein Autokennzeichen auf, das mit einem E- oder H versehen ist.

Dieser Buchstabe wird als Zusatz hinter das eigentliche Kennzeichen gefügt. Es zeigt im Verkehr auf, dass es sich um ein besonderes Fahrzeug handelt, dem eine Sonderbehandlung zukommt. Wer daher über ein solches Sonderkennzeichen verfügt, kann einige Vorteile im Verkehr nutzen.

Das H-Kennzeichen für ältere Autos



Das zusätzliche H im Kennzeichen erhalten alle Autos, die vor mindestens 30 Jahre erstmals zugelassen wurden. Es soll das automobile Kulturgut schützen, indem Fahrer dieser Modelle Vorteile erhalten. Diese regen zum weiteren Instandhalten des Automobils an, denn der Halte muss zunächst eine Oldtimerbegutachtung durchführen lassen. Hierbei wird der Zustand des Gefährtes beurteilt. Voraussetzung für das Bestehen ist ein guter Zustand.



Die Vorteile für die Fahrer sind eine kostengünstigere Kfz-Versteuerung. Besonders praktisch ist es, dass Fahrzeuge mit H-Kennzeichen keine Einschränkung in Umweltzonen erfahren. So sind Sie stets mit Ihrem Oldie mobil und können fahren, wohin es Sie gerade verschlägt. Zudem ist seit dem 1. Oktober 2017 eine Kombination aus H-Kennzeichen und Saisonkennzeichen möglich.



Die Kennzeichen kosten meist nicht viel Geld. Die Zulassungsgebühr beläuft sich auf circa 35 bis 40 Euro. Die jährliche Steuer für ein Automobil mit H-Kennzeichen beläuft sich auf circa 190 Euro. Hinzu kommt das zuvor benötigte Oldtimer-Gutachten, das bei den meisten Prüfstellen für circa 120 bis 140 Euro angeboten wird.

E-Kennzeichen für Elektromobilität



Für Elektroautos gibt es ein Nummernschild mit dem Zusatzbuchstaben E. Hiermit sind ebenso einige Privilegien auf den Straßen verbunden. Durch das Elektromobilitätsgesetz (EmoG) wird die Forderung nach einer nachhaltigen, umweltschonenden Mobilität laut. Um Nutzer anzuregen, die meist hohen Anschaffungskosten für ein Elektroauto auf sich zu nehmen, sollen zahlreiche positive Aspekte überzeugen.



So ist es ausgezeichneten Fahrzeugen möglich, auf bestimmten Parkplätzen ohne Gebühr zu parken oder gar auf der Busspur zu fahren. Ebenso können Ausnahmen von Zu- und Durchfahrtsbeschränkungen eingeräumt werden. Jedoch sollten Sie als E-Fahrzeug Fahrer diese Aussage nicht als pauschale Richtlinie nehmen. Es muss immer darauf geachtet werden, wie die jeweilige Kommune mit dieser Regelung umgeht. Achten Sie daher als Fahrer eines ausgezeichneten E-Fahrzeuges auf die jeweiligen Straßenschilder.



Um das E-Nummernschild zu erhalten, muss ein vorgefertigter Antrag ausgefüllt und übermittelt werden. Dieser kann selbst bei einem Saisonkennzeichen, einem Wechselkennzeichen, einem roten Händlerkennzeichen oder einem grünen Schild genehmigt werden.