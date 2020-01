Vergleichen lohnt sich : Spartipps für das erste eigene Auto

Der Führerschein ist in der Tasche, das 18. Lebensjahr ist erreicht - nun wird es Zeit für ein Auto. Gerade jungen Menschen steht dabei kein besonders großes Budget zur Verfügung, immerhin ist es schon relativ teuer, den Führerschein überhaupt zu machen. Deshalb gilt es, an den richtigen Stellen zu sparen.

So kommen junge Fahrer in den Genuss eines eigenen Autos ohne Abstriche bei den Themen Sicherheit oder Komfort zu machen.

Nicht selten sind es die Eltern oder andere Verwandte, die für die Finanzierung von Führerschein oder Auto sorgen. Dies hat den Vorteil, dass die Kinder selbst nicht den großen Belastungen ausgesetzt sind. Zum einen ist es möglich, dass die Eltern ein neues Auto kaufen und auf ihren Namen anmelden. So läuft die Versicherung ebenfalls auf ihren Namen - und ist automatisch günstiger. Die Kinder werden lediglich als Fahrer eingetragen und dürfen den Wagen jederzeit nutzen. Das hat den zusätzlichen Vorteil, dass die Kinder, wenn sie sich wirklich selbst ein Auto kaufen, in der Versicherung automatisch weniger zahlen müssen. Gerade bei den Änderungen der Versicherungstarife zum 1. Januar 2020 ist es hilfreich, hier möglichst viel Geld zu sparen.

Natürlich ist es möglich, mit einem Kredit für das eigene Auto zu arbeiten und so die Finanzierung auf sichere Beine zu stellen. Ein spezieller Autokredit ist dabei oft günstiger als ein allgemeiner Ratenkredit. Ein Autokredit ist zweckgebunden, der Fahrzeugbrief des neuen Wagens muss in der Regel als Sicherheit bei der Bank hinterlegt werden. Im Gegenzug wird der Kauf des Autos mit einem Bankkredit insgesamt oft günstiger. Da der Käufer die gesamte Summe auf einmal zahlen kann, gewähren Händler hier gern großzügige Rabatte. Sowohl Raten- als auch Autokredite werden von vielen großen Kreditinstituten angeboten. Ein Vergleich lohnt sich daher, um die günstigsten Konditionen zu finden.

Wer beim Autokauf auf das Geld achten muss, sollte sich zunächst nach gut erhaltenen Gebrauchtwagen umsehen. Bekanntlich verliert ein Auto im ersten Jahr am meisten an Wert. Das bedeutet, dass bereits Jahreswagen sehr viel günstiger sind als Neuwagen. Diese Autos sind modern, meist gut ausgestattet und oft unfallfrei. Der Kunde bekommt also viel Qualität für wenig Geld. Gebrauchtwagen werden heutzutage sowohl von Autohändlern als auch von Privatleuten verkauft, online gibt es zahlreiche Angebote. Der ADAC gibt zahlreiche Tipps für den Gebrauchtwagenkauf, mit denen Kunden sich vor Betrug schützen können. Wichtig ist in jedem Fall, eine fachkundige Person mitzunehmen. Vier Augen sehen mehr als zwei! Zudem sollte eine Probefahrt obligatorisch sein, um sich mit dem möglicherweise neuen Auto vertraut zu machen.