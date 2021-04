Schneller Stromer : Sportwagen für die Langstrecke: Der Audi E-Tron GT im Test

Berlin Ihre ersten Elektromodelle waren praktisch und protzig. Doch wenn die Bayern jetzt ihren E-Tron GT an den Start bringen, zeigt sich der Stromer von seiner schicken Seite. Zudem verspricht die Technik des Porsche Taycan gebührenden Fahrspaß.

Bis dahin ist der neue E-Tron GT also ein alter Bekannter. Doch schon die Konfiguration und die technischen Eckwerte sind anders. Für das Grundmodell bedeutet das dauerhaft 350 kW/476 PS und punktuell 390 kW/530 PS, ein Sprint von 0 auf 100 in 4,1 Sekunden und ein Spitzentempo von 245 km/h. Für den fast 40.000 Euro teureren E-Tron GT RS stehen sogar 440 kW/597 PS Dauer- und 475 kW/646 PS Boost-Leistung, ein Sprintwert von 3,3 und eine Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h in der Liste. Dabei nutzen beide eine 93,4 kWh große Batterie, die im besten Fall in 23 Minuten zu 80 Prozent geladen ist. Den Strom für 100 Kilometer zieht der E-Tron in gerade mal fünf Minuten. Und wenn der Akku voll ist, kommt der Stromer bis zu 488 WLTP-Kilometer weit - da darf man schon von Gran Turismo reden.