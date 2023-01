Sportler auf Stelzen : Sportwagen werden zu Geländegängern

Stuttgart Porsche Cayenne, Lamborghini Urus, Bentley Bentayga - seit langem stehlen die SUV der Sportwagenhersteller den Kernmodellen die Show. Jetzt werden anders herum die ersten Flachmänner aufgebockt.

Schließlich wurde das Tuch bei der Premiere nicht von irgendeinem weiteren Elfer für die Rennstrecke gezogen, sondern vom ersten echten Sportwagen für die Buckelpiste: Mit grobstolligen Reifen und erhöhter Bodenfreiheit erinnert der 911 Dakar laut Hersteller an jene Rallye-Renner, mit denen die Schwaben in den 1980er Jahren auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs waren.

2500 Mal will Porsche den Dakar bauen

Auch wenn Porsche nur 2500 Dakar bauen will, hat dieses Auto durchaus eine symbolische Bedeutung. Denn 20 Jahre nachdem die Schwaben als erster Sportwagenhersteller einen Geländewagen auf den Markt gebracht und sich so weit von ihren Wurzeln entfernt haben, schlägt das Pendel jetzt wieder ein wenig zurück. Und sie sind damit nicht alleine.

Auch Lamborghini macht einen Flachmann zum Geländegänger

Die Schwestermarke Lamborghini, die mittlerweile von keinem Auto mehr verkauft als vom SUV Urus, schließt sich der zaghaften Gegenbewegung an. Die Italiener bocken den Huracán auf und fahren ihn in 1499 Exemplaren als Sterrato vor.

Was Designexperten zu den Sportwagen im Offroad-Look sagen

Nicht alle sind begeistert

So unterschiedlich ihre Bewertung, sind sich beide Experten aber in einem einig: Die Idee vom Sportwagen auf Stelzen ist nicht so neu, wie die Hersteller gerne tun: Fügener sieht darin die logische Fortsetzung dessen, was mit Autos wie dem Audi Allroad oder dem Volvo Cross Country begonnen hat. „Man zieht einem Wagen die Gummistiefel an, setzt sie etwas höher, verkleidet sie mit Kunststoff und rüstet sie so für schlechte Wege und gegen Bagatellschäden.“