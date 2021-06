Motorrad im Sommer : Sprit fürs Bike und Schorle für die Biker

Volle Pulle auf dem Motorrad? Ja bitte, zumindest wenn es um genügend Nachschub an Flüssigkeit auf der Sommertour geht. Nicht erst trinken, wenn man durstig wird. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

Essen Sommer, Sonne - und rauf aufs Motorrad. Damit aber nicht nur die Maschine fit bleibt, sollten Biker genug und rechtzeitig trinken. Auch bei Hitze ist ausreichender Schutz nicht zu vergessen.

Maschine vollgetankt, gewartet und startklar? Die Motorradtour im Sommer kann beginnen. Allerdings achten besser auch die Fahrer besonders gut auf ihren Flüssigkeitshaushalt und trinken unterwegs genug. Das gilt auch an Tagen mit nicht so heißen Temperaturen, so das Institut für Zweiradsicherheit (ifz). Auch dann verliert der Körper Flüssigkeit.