ADAC : Spritpreise: Diesel auf niedrigstem Stand seit Monaten

Am Wochenende fiel der Preis für Diesel auf den niedrigsten Wert seit August. Foto: Uwe Lein/dpa

München Diesel ist so günstig wie seit Monaten nicht mehr. Das macht Autofahrern Hoffnung auf eine Normalisierung der Preise. Experten sind vorsichtig optimistisch, denn die Preisentwicklung hängt von mehreren Faktoren ab.

Am Wochenende fiel der Preis für Diesel auf den niedrigsten Wert seit August, wie der ADAC am Montag mitteilte. Rechnet man die Effekte der im Sommer geltenden Steuersenkung auf Kraftstoffe heraus, ist es sogar der niedrigste Dieselpreis seit Mai.

Konkret kostete ein Liter Diesel am Sonntag im bundesweiten Tagesdurchschnitt 1,986 Euro. Noch vor einer Woche waren es 9,5 Cent mehr, vor zwei Wochen sogar 13,2. Superbenzin der Sorte E10 verbilligte sich auf Wochensicht ebenfalls, wenn auch mit 4,7 Cent bei weitem nicht so stark. Am Sonntag kostete es im Schnitt 1,868 Euro pro Liter.