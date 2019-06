Elektronik und Köpfchen : Spritsparen leicht gemacht

Stuttgart Spritpreise steigen, eine CO2-Steuer ist im Gespräch und die Klimarettung wird zum Thema Nr. 1. Wer aufs eigene Auto nicht verzichten will oder kann, kann Geldbeutel und Umwelt entlasten - durch Spritsparen.

Fahrschullehrer Zeltwanger entkräftet einen weiteren Mythos. So sei es sinnfrei, sich ohne Gang, also im Leerlauf an eine rote Ampel rollen zu lassen. Es werde hierbei dennoch Kraftstoff verbraucht. Er rät stattdessen: „Lassen Sie sich mit Gang an die Ampel oder bergab rollen. Nutzen Sie die Schubabschaltung.“ Diese unterbricht die Kraftstoffzufuhr zum Motor. „Es wird kein Sprit, sondern nur Luft eingespritzt.“