Elektroauto : Ssangyong bietet den Korando auch mit Akkuantrieb an

Ssangyong bietet den Korando auch mit Akkuantrieb an

Alternative ohne Auspuff: Denn Korando bietet Ssangyong auch als rein elektrische Version eMotion an. Foto: Ssangyong/dpa-tmn

Frankfurt So langsam erfasst die Mobilitätswende die Hersteller aus der zweiten Reihe: Auch Ssangyong bringt deshalb nun sein erstes Elektroauto und macht den Korando zum eMotion.

Die elektrische Revolution reicht mittlerweile auch in die Nischen: Als eine der ersten unter den vergleichsweise kleinen Importmarken im Land bietet nun Ssangyong den Korando auch mit Akkuantrieb an. Das kompakte 4,50 Meter lange SUV ist im Frühjahr ab 38 990 Euro zu haben, so der Hersteller.