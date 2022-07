Verkehr : Stau auf der Autobahn: Was Sie tun müssen und was definitiv verboten ist

Stau auf der Autobahn: Was Sie tun müssen und was definitiv verboten ist

Der Stau lauert an vielen Stellen und besonders häufig trifft er Reisende zur Urlaubszeit. Wer als Auto- oder Motorradfahrer im Stau die wichtigsten Regeln verletzt, kann sich Ärger einhandeln.

Immer wieder zur Ferienzeit gibt es besonders lange Staus auf deutschen Autobahnen. Der Verkehr gerät aber auch zu anderen Zeiten immer wieder ins Stocken - auf manchen Strecken sogar mit unschöner Regelmäßigkeit. Der ADAC rät sogar, man solle zur Reisezeit bevorzugt zwischen Montag und Donnerstag fahren und das Wochenende meiden. So könnte man am besten der Staugefahr begegnen.

Wer es nicht schafft, einem Stau zu entkommen, sollte zumindest die Regeln kennen, um zusätzliche Probleme zu vermeiden. Wir erklären, was Fahrzeugführer unbedingt tun müssen, was erlaubt ist und was im Stau absolut verboten ist.