Verbrauch im Stand : Stau im Winter: Wie lange das Auto mit Heizung durchhält

München Weihnachtszeit ist oft auch Reisezeit. Wer sich an den Feiertagen zu den verschiedensten Zielen mit dem Auto aufmacht, startet am besten nur mit vollem Tank oder mit voller Batterie im E-Auto.

Auch im Stand wird ordentlich Energie verbraucht

Wer im Extremfall zehn Stunden im Stau steht, braucht so 15 bis 20 kWh Energie. Das schaffen laut ADAC die meisten aktuellen E-Autos ohne Probleme, wenn der Akku zu Beginn des Staus halbwegs geladen wurde.

Mit Decken, warmen Getränke und gut gewartet starten

Für längere Staus und Notfälle sind im Winter besser auch warme Decken und heiße Getränke in Warmhaltekannen mit an an Bord. Auch Snacks können Zwangspausen angenehmer gestalten.