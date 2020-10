Runter vom Gas : Straße kann für Motorräder zur Rutschbahn werden

Der Boden wird immer kälter. Motorradfahrer müssen in dieser Jahreszeit besonders vorsichtig fahren. Foto: Judith Michaelis/dpa-tmn

Erfurt/ Essen Trotz Sonne und Wärme: Der Herbst ist da, auch auf den Straßen. Gerade Motorradfahrer sollten die Rutschgefahr im Visier haben.

Die Reifen können dann nicht optimal greifen. Gerade bei zügiger Kurvenfahrt rutschen Motorräder schnell weg, selbst die elektronischen Fahr- und Assistenzsysteme können in so einem Fall nicht mehr viel ausrichten. Geschwindigkeitslimits sollten unbedingt eingehalten werden. Auch Morgentau kann die Straße in eine Rutschbahn verwandeln sowie Splitt oder Schmutz von Erntefahrzeugen.