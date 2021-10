Auch ohne Frost : Straßenglätte im Herbst: Bei Kälte besonders vorsichtig sein

Stuttgart Auch im Herbst kann es auf den Straßen bereits gefährlich glatt werden. Bestimmte Stellen sind besonders gefährlich und nicht immer sind niedrige Temperaturen die Ursache für die Rutschpartien.

Fuß vom Gas und noch mehr Abstand halten. So lautet der Dekra-Rat an alle, die bei sinkenden Temperaturen im Herbst Auto fahren. Denn es kann stellenweise und plötzlich richtig glatt werden. Vor allem in Waldpassagen, auf Brücken, an schattigen Nordhängen, auf windreichen Hochflächen und in Senken, wo sich kalte Luft staut, ist mit Glätteinseln zu rechnen.