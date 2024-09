Mit bis zu 925 PS Strom-Nachschlag: Audi updatet den E-Tron GT

Das eine tun, ohne das andere zu lassen: Während Audi mit Q6 und A6 gerade die ersten Elektroautos auf der neuen PPE-Plattform ausrollt, legen die Bayern auch noch einmal Hand an ihr elektrisches Flaggschiff E-Tron GT. Wenn der rasante Viertürer im Herbst zu Preisen ab 126.000 Euro in den Handel kommt, folgt er dem olympischen Motto und soll die Oberklasse-Kundschaft mit „Schneller, höher, weiter“ locken. Dafür hat Audi vor allem an den Akkus gearbeitet: Die haben jetzt eine Kapazität von 105 kWh und ermöglichen so Normreichweiten von bestenfalls 609 Kilometern. Zudem kann der E-Tron GT mehr Bremsenergie zurückgewinnen und schneller laden. Die maximale Ladeleistung steigt um 50 auf bis zu 320 kW und in zehn Minuten fließt so der Strom für bis zu 280 Kilometer - eine entsprechende Ladesäule vorausgesetzt.