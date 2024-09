Neues E-Auto Strom-Stadtflitzer: Leapmotor bringt T03 für 18.900 Euro

Der Preiskampf ums bezahlbare Elektroauto geht in die nächste Runde. Denn wenn das chinesische Stellantis-Jointventure Leapmotor jetzt den T03 an den Start bringt, soll er mit einem Preis von 18.900 Euro neben Autos wie dem Dacia Spring oder dem Renault Twingo zu einem der billigsten E-Autos am Markt werden. Kompromisse soll man dafür nicht eingehen müssen.