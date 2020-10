Plug-in-Hybrid : Stromanschluss für zwei Land Rover-Modelle

Kronberg Autos mit Stecker lautet die umgangssprachliche Beschreibung für Plug-in-Hybride. Die haben neben dem Verbrenner auch eine E-Maschine an Bord. Davon gibt es bei Land Rover künftig mehr Auswahl.

Land Rover weitet das Angebot an Plug-in-Autos aus. So werden nun auch die technisch weitgehend identischen Modelle Discovery Sport und Evoque mit Strom versorgt. Beide rollen in diesen Tagen in den Handel, teilte der Hersteller mit.