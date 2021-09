Automobilhersteller Audi : Studie Grandsphere ist ein Vorgeschmack auf den nächsten A8

Ingolstadt Audi zeigt zur IAA in München die Studie Grandsphere. Der futuristische Gleiter fährt als Vorbote des nächsten A8 vor und soll angeblich schon sehr nah an der Serie sein.

Das aktuelle Flaggschiff hat zwar noch nicht einmal Halbzeit. Doch stimmt Audi schon jetzt auf die Nachfolge des A8 ein. Als ersten Ausblick darauf hat der Hersteller jetzt die Studie Grandsphere enthüllt. Das Publikumsdebüt soll auf der IAA in München (7. bis 12. September) folgen. „Damit wollen wir eine Revolution in der Oberklasse anzetteln“, sagt Designchef Marc Lichte.

Innen kehrt der Grandspehre die übliche Raumordnung der Luxuslimousinen um: Die Komfortzone mit neuartigen Schalensesseln wird hinter einem ausgesprochen lichten Cockpit in die erste Reihe verlegt. Lichte ist überzeugt davon, dass während der Laufzeit der nächsten Generation auch das autonome Fahren nach Level 4 möglich wird. Dann kann der Fahrer längere Auszeiten nehmen und das Interieur ändert sich auf Knopfdruck. Sobald der Autopilot aktiviert ist, verschwindet das Lenkrad hinter einer Konsole, die Pedale fahren zurück und die Sessel lassen sich um bis zu 60 Grad in eine Liegeposition neigen. „Statt Business- ist das dann First Class“, vergleicht Lichte den Sitzkomfort mit dem Flugzeug.